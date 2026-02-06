F.Bahçe, Erzurum’u Talisca ve Asensio ile geçti: Yıldızlar aldı

Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’u 3-1 mağlup edip puanını 6’ya yükseltti. 40. dakikada kaleci Mert’in hatasında Mustafa golünü atıp Erzurumspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda etkisiz kalan F.Bahçe’de teknik direktör Tedesco, ikinci devreye Asensio, Talisca, Guendouzi ve Mert Müldür’ü oyuna alarak başladı.

52. dakikada Asensio skoru 1-1 yaptı. İspanyol yıldız tüm kulvarlarda 11. golünü kaydetti. 70’te Kerem’in şık çalımı ve asistinde Talisca topu ağlara yollayıp Sarı-Lacivertlileri 2-1 üstünlüğe taşıdı. Talisca, 78’de kazandırdığı penaltıda topun başına geçip durumu 3-1 yaptı.

KANTE TRİBÜNDE

F.Bahçe’nin yeni transferi N’Golo Kante, dün ilk kez takımla antrenmana çıktı. Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Fransız yıldız mücadeleyi statta izledi, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

FRED’E ISLIK

Takımdan ayrılması gündemde olan Fred maça 11’de başlarken 45+2. dakikada kullandığı frikikte top çok farklı bir şekilde auta gidince tribünlerin bir bölümü tarafından ıslıklandı.

DURAN DA GİTTİ

F.Bahçe, Nesyri’nin ardından diğer forveti Jhon Duran’la da yollarını ayırdı. SarıLacivertliler, kiralık forma giyen Duran’ın sözleşmesini feshetti. Duran, Rus ekibi Zenit’e transfer olacak.

SKRINIAR’A 2 MAÇ MEN

PFDK, Kocaelispor karşılaşmasında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle F.Bahçeli Skriniar’a 2 maç ceza verdi. Dün oynamayan Skriniar, cezası inmezse ligdeki G.Birliği maçında da forma giyemeyecek.