F.Bahçe’nin Slovak stoperi Skriniar müjdeli haberi verdi: ‘Erken döneceğim’

Fenerbahçe'de sakatlığı süren ve takımın kilit oyuncusu konumundaki Milan Skriniar’dan iyi haber geldi. UEFA Avrupa Ligi’nden Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Slovak stoper öngörülenden daha erken dönecek. Tecrübeli oyuncunun, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başkan Sadettin Saran’a ve teknik direktör Tedesco’ya “Ben sakatlıktan beklenenden çok daha erken döneceğim, merak etmeyin” dediği öğrenildi.

‘CHERIF’İ GÖRECEKSİNİZ’

SarıLacivertlilerin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçtan önce Sadettin Saran ile Tedesco’nun toplantı yaptığı bildirildi. Bu görüşmede Saran’ın, devre arası takıma katılan forvet Cherif’in durumunu sorduğu, İtalyan hocanın da “Cherif’in tam hazır olması için 2 haftası var, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

F.BAHÇE’NİN ANTALYA SINAVI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor’la karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakat Talisca, Alvarez, Skriniar ve Çağlar forma giyemeyecek. İngiltere’den direkt Antalya’ya geçen ve dün burada antrenman yapan F.Bahçe’de iyileşen Ederson ve Oosterwolde takımla çalıştı. Semedo, Brown, Kerem, Musaba ve Mert Müldür bugün sarı kart görürse haftaya Samsunspor karşısında oynayamayacak.