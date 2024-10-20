F1 ABD Grand Prix'inde pole pozisyonu Lando Norris'in!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:16

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:16

Formula 1 Amerika Grand-Prix'si öncesi Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu.

Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti.

LEWIS HAMILTON'DAN SÜRPRİZ

En dikkat çeken sonuçlardan birisi ise Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'ın birinci eleme turunda elenmesi oldu.

Amerika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 22:00'de gerçekleşecek.