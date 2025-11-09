Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.11.2025 22:29:00
F1 Brezilya GP'de zafer Lando Norris'in: Adım adım şampiyonluğa koşuyor!

Formula 1 sezonunun Brezilya'da koşulan 21. yarışında McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'ini McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'da 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 32 dakika 01.596 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun yedinci yarışını kazandı.

LECLERC YARIŞ DIŞI KALDI

Mercedes'in İtalyan sürücüsü Kimi Antonelli, liderin 10.388 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 10.750 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Yarışın 8. turunda Antonelli'nin aracının çarpması sonucu Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarış dışı kaldı.

Sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si, 22 Kasım Pazar günü koşulacak.

Pilotlar:

1. Lando Norris (Britanya): 390 puan

1. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 341

4. George Russell (Britanya): 276

5. Charles Leclerc (Monako): 214

Takımlar:

1. McLaren: 756

2. Mercedes: 398

3. Red Bull Racing: 366

4. Ferrari: 362

5. Williams: 111

