F1 ABD Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!

20.10.2025 00:23:00
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. McLaren pilotu Lando Norris ikinci olurken Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü sırada tamamladı.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılan yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın son bölümünde atak yapan McLaren pilotu Norris, Leclerc'i başarılı bir geçişle avladı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonluğun en büyük adayı McLaren pilotu Oscar Piastri ise beşinci sırada kaldı.

Öte yandan Williams pilotu Carlos Sainz, Antonelli ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı.

Image

SEZONUN 5. ZAFERİ

Max Verstappen böylece sezonun 5. galibiyetini elde etti.

Red Bull pilotu daha önce Japonya, Emilia-Romagna, İtalya ve Azerbaycan'da damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.

Öte yandan dün gerçekleşen ABD Grand Prix Sprint yarışını da Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı.

SONRAKİ DURAK MEKSİKA

Sezonun 20. yarışı Meksika'da Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde yapılacak.

Yarış 26 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'te koşulacak.

Sezonun bitmesine yalnızca 5 yarış kaldı. Meksika'nın ardından Sao Paulo, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi GP'leri gerçekleştirilecek.

