F1 ABD Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılan yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Yarışın son bölümünde atak yapan McLaren pilotu Norris, Leclerc'i başarılı bir geçişle avladı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.
Şampiyonluğun en büyük adayı McLaren pilotu Oscar Piastri ise beşinci sırada kaldı.
Öte yandan Williams pilotu Carlos Sainz, Antonelli ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı.
SEZONUN 5. ZAFERİ
Max Verstappen böylece sezonun 5. galibiyetini elde etti.
Red Bull pilotu daha önce Japonya, Emilia-Romagna, İtalya ve Azerbaycan'da damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.
Öte yandan dün gerçekleşen ABD Grand Prix Sprint yarışını da Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı.
SONRAKİ DURAK MEKSİKA
Sezonun 20. yarışı Meksika'da Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde yapılacak.
Yarış 26 Ekim Pazar günü TSİ 23.00'te koşulacak.
Sezonun bitmesine yalnızca 5 yarış kaldı. Meksika'nın ardından Sao Paulo, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi GP'leri gerçekleştirilecek.