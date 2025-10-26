Cumhuriyet Gazetesi Logo
F1 Meksika GP'de pole pozisyonu Lando Norris'in!

26.10.2025 12:42:00
Formula 1 sezonunun Meksika'da koşulacak 20. yarışında McLaren takımının Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Meksika Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 15.586 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Britanyalı pilotun 0.262 saniye arkasında yer alan Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.352 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 8. cepten başlayacak.

Meksika Grand Prix'si bugün TSİ 22.00'de koşulacak.

