F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in
Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde kazanan Red Bull yıldız pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1'de takvimin 7. yarışı olan Emilia-Romagna Grand Prix'sinde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen yarış boyunca kusursuza yakın performansını sürdürdü ve bu sezonki 6. galibiyetini aldı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris podyumun ikinci basamağında yer alırken, Ferrari'nin Monacolu sürücüsü Charles Leclerc'te podyumun son basamağında yer aldı.
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