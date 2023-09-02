F1 İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Carlos Sainz'ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.
Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 20.294 saniyelik derece elde eden Sainz, ilk cebin sahibi oldu.
İspanyol sürücünün 0.013 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.067 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.
İtalya'daki 53 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’a 'koruma' önerisi!
- AKP'de 'kriz' korkusu
- Tatil satın alan aile kabusu yaşadı...
- Rus senatörden Türkiye çıkışı!
- Ebrar'ın pankartı AKP'lileri kızdırdı
- Filenin Sultanları finalde...
- AFAD 'saat vererek' uyardı: Çok sayıda ili vuracak...
- CHP'den 'yeni danışman krizi' iddialarına yanıt
- Muğla'da orman yangını: Rüzgârın etkisiyle büyüdü!
- Damat Bayraktar sinyali çaktı