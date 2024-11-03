F1'de Lando Norris, Brezilya'daki pole pozisyonunu kaptı!
İngiliz pilot Lando Norris, Formula 1 sezonunun 21. yarışında yağmur altında koşulan Brezilya'daki sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.
Yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen sıralama turları, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirildi.
YAĞMUR ALTINDA BÜYÜK SÜRPRİZ
Yağış altında büyük sürprizlerin yaşandığı ve çok sayıda kaza ile kırmızı bayrağa neden olan sıralama turlarında 1 dakika 23.405 saniyelik derece elde eden İngiliz Norris, ilk cebe yerleşti.
Norris'in 0.173 saniye arkasında yer alan İngiliz George Russell (Mercedes) ikinci, 0.706 saniye gerisindeki Japon Yuki Tsunoda (RB) ise üçüncü sırayı aldı.
Pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen'in yanı sıra Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton gibi isimler ise yağış ve kazaların etkisiyle sıralama turlarında son seansa kalamadı.
Brezilya Grand Prix'si, bugün TSİ 18.30'da 71 tur üzerinden koşulacak.
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