F1'de Mercedes'ten Lewis Hamilton ile George Russell kararı
Formula 1'deki İngiliz pilotlar Lewis Hamilton ile George Russell'ın, Alman takım Mercedes ile yeni sözleşme imzaladıkları açıklandı.
Formula 1 takımlarından Mercedes, İngiliz sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025 yılına kadar uzattı.
Takımdan yapılan açıklamada, Hamilton ve Russell'ın 2025 sezonu sonuna kadar Mercedes'in sürücü koltuğunda oturmaya devam edeceği belirtildi.
George Russell
7 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
McLaren ile 2007'de F1 kariyerine başlayan ve 2013'te Mercedes'e geçen 38 yaşındaki Hamilton, 103 yarış birinciliği ve 7 şampiyonluk kazandı.
F1'e 2019'da adım atan 25 yaşındaki Russell ise geçen sene devraldığı Mercedes koltuğunda bir yarış galibiyeti elde etti.
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