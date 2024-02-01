F1'de müthiş iddia: Lewis Hamilton ile Ferrari el sıkıştı!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:14

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:19

Formula 1 hayranlarını heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere merkezli Sky Sports'un haberine göre; Ferrari ve Lewis Hamilton, 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya vardı. Haberde; Hamilton'un, Carlos Sainz'ın yerine geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Lewis Hamilton (solda) ile Charles Leclerc (sağda)

MERCEDES İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından sözleşmede yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama hakkına sahip.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.