F1'de müthiş iddia: Lewis Hamilton ile Ferrari el sıkıştı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Alman ekibi Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton'ın, İtalyan takım Ferrari ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:14
F1'de müthiş iddia: Lewis Hamilton ile Ferrari el sıkıştı!
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Formula 1 hayranlarını heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere merkezli Sky Sports'un haberine göre; Ferrari ve Lewis Hamilton, 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya vardı. Haberde; Hamilton'un, Carlos Sainz'ın yerine geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Lewis Hamilton (solda) ile Charles Leclerc (sağda)

MERCEDES İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Yakın zamanda Mercedes ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki Lewis Hamilton, 2024 sezonunu Mercedes'te tamamlamasının ardından sözleşmede yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama hakkına sahip.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 103 yarış kazandı, 104 kez pol pozisyonda yer aldı ve an itibariyle F1 tarihinin en başarılı pilotu konumunda.


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