3 kez dünya şampiyonu olmuştu: F1 pilotu araç kiralayamadı!

Formula 1 pilotlarından Max Verstappen'in tatil için gittiği Portekiz'de araç kiralamasına izin verilmediği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:59
3 kez dünya şampiyonu olmuştu: F1 pilotu araç kiralayamadı!
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Kasım ayında Abu Dabi'de kariyerinin 54. grand prix zaferini elde eden Max Verstappen'in yaş sınırı nedeniyle Portekiz'de istediği aracı kiralayamadığı ortaya çıktı.

Otomobil kiralama şirketi Sixt’in, Formula 1 Dünya Şampiyonluğu olan ve pistte 321 km hızla araç kullanan Verstappen’in 30 yaşının altında olması nedeniyle otomobili kullanmasına izin vermediği belirtildi.

MENAJERİ KULLANDI

26 yaşındaki Verstappen’in sigorta poliçesinin kuralları gereğince aracı kiralayamadığı, onun yerine menajerinin söz konusu otomobili kullandığı öğrenildi. Sixt, Verstappen’e gelecekte araç kiralama özgürlüğü güvencesi verdi.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sixt, araç kiralamada yaş sınırını 25 yaş olarak baz alsa da hız ve kapasite açısından en güçlü modellerine sigorta poliçesi nedeniyle 30 yaş sınırı uyguluyor.


formula 1 Max Verstappen Abu Dabi

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