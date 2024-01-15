F1'de Mercedes'ten Toto Wolff kararı! Resmen açıklandı...
Formula 1 Dünya Şampiyonası ekiplerinden Mercedes AMG, Avusturyalı takım patronu Toto Wolff ile yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
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Mercedes AMG Formula 1 takımı, Takım patronu Toto Wolff ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Alman ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Toto Wolff'ün doğum gününü kutlarken, "Doğum günün kutlu olsun patron! 49+3" paylaşımında bulunarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Mercedes'in paylaşımı şu şekilde:
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