FA Cup'ta zafere ulaşmıştı: Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:22

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:22

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceği belli oldu.

ABD merkezli Athletic'te yer alan haberde Manchester United yönetiminin sezonun sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmelerin tamamlandığı ve Erik ten Hag'ın takımın başında kalacağı belirtildi.

YENİ KONTRAT İÇİN GÖRÜŞME YAPILACAK

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Hollandalı çalıştırıcıyla yeni kontrat için de görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester United yönetiminin Erik ten Hag'la yollarını ayırabileceği ve şu anda boşta olan Thomas Tuchel ve Mauricio Pochettino'yla ilgilendiği iddia edilmişti.

FA CUP'I MÜZESİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Premier Lig'de sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Carabao Cup'ta 4. turda Newcastle United'a elenen Erik ten Hag'ın ekibi, FA Cup finalinde Manchester City'yi mağlup ederek şampiyon oldu ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Manchester United'ın başında ikinci sezonunu geçiren Erik ten Hag, önceki sezon Carabao Cup şampiyonluğu yaşamıştı.