Yayınlanma: 01.08.2023 - 11:47

Güncelleme: 01.08.2023 - 11:47

Liverpool forması giyen Fabinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Al Ittihad, bu transfer için Liverpool'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki futbolcu ise yeni takımından senelik 25 milyon euro kazanacak. Futbolseverler, Fabinho'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Peki, Fabinho kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabinho hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

FABİNHO KİMDİR?

Fábio Henrique Tavares, 23 Ekim 1993'te Brezilya'da dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini 8 Haziran 2012'de Rio Ave ile 6 yıllık sözleşme yaparak imzaladı. 19 Temmuz 2012'de Real Madrid B'de 6 ay görev aldı. B takım forması ile 30 maça çıkıp 2 gol kaydetti. 8 Mayıs 2013'te ise Real Madrid forması ile tek maçına Málaga'ya karşı çıktı.

19 Temmuz 2013'te Ligue 1 takımlarından Monaco'ya kiralandı. 10 Ağustos 2013'te ilk maçına Bordeaux'a karşı çıktı. İlk golünü ise 26 Mart 2014'te Coupe de France'da Lens'e karşı kaydetti.

1 Temmuz 2018'de Premier League takımı Liverpool'a 45 milyon euro karşılığında transfer oldu. İngiliz ekibiyle ilk resmî maçına 18 Eylül 2018'de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Paris Saint-Germain'e karşı oyuna sonradan girerek çıktı. Liverpool formasıyla ilk golünü 26 Aralık 2018'de 4-0 kazandıkları Newcastle United maçında attı. Takımıyla geçirdiği ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İkinci sezonunda 28 maçta 2 gol atıp Premier League'i kazandı.

FABİNHO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2006-2010 Paulínia

2010-2011 Fluminense

2012-2015 Rio Ave

2012-2013 Real Madrid B (kiralık)

2013 Real Madrid (kiralık)

2013-2015 Monaco (kiralık)

2015-2018 Monaco

2018-2023 Liverpool

2023- El-İttihad

FABİNHO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2015- Brezilya



