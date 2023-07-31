Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:29

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:29

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Futbolcu Mert Müldür'ün transferi için oyuncu ve Sassuolo ile anlaşıldığını duyurdu. Peki, Mert Müldür kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür hangi takımlarda futbol oynadı? İşte Mert Müldür hakkında merak edilenler...

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999'da Avusturya'nın Viyana şehrinde dünyaya geldi. Futbola 2006 yılında Rapid Wien takımının altyapısında başlayan Mert Müldür 2017 yılına kadar altyapı forması giydi.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien 2 takımınya başlayan Mert Müldür, 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imzaladı.

2017-2019 yılları arasında Rapid Wien ile 32 maça çıkan Mert Müldür 20 Ağustos 2019'da Serie A kulüplerinden Sassuolo'ya transfer oldu.

Son 4 sezondur Sassuolo forması giyen Mert Müldür burada 84 maçta forma giydi. Mert bu maçlarda 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcu 1 Ağustos 2023 itibariyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MERT MÜLDÜR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Mert Müldür sağ bek pozisyonunda görev almaktadır.

MERT MÜLDÜR HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2017-2019 Rapid Wien

2019-2023 Sassuolo

2023- Fenerbahçe

MERT MÜLDÜR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.



