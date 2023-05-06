Fabio Borini transferinde sona doğru
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Fatih Karagümrüklü futbolcu Fabio Borini'nin transferi için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fabio Borini için önemli mesafe kat etti.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu ile görüşmelerde son noktaya geldi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biteceği için golcü futbolcuya bonservis ücreti ödemeyecek.
CEYHUN KAZANCI'DAN İTİRAF
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Borini için devre arasında da teklif yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti. Kazancı, "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz" sözlerini kullanmıştı.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- Erdoğan Van'da Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- Ağrı ve Van'da yaptığı mitingleri hedef aldı
- AKP'li Özlem Zengin'den dikkat çeken çıkış
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!