Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için Kayserispor'dan açıklama
Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi hakkında TFF Tahkim Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan eski oyuncusu Onur Bulut hakkında açıklamada bulundu.
Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara dair TFF Tahkim Kurulu'na başvurduklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız."
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