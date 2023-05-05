Beşiktaş'ın Antalyaspor kafilesinde 6 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Omar Colley, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:13
Beşiktaş'ın Antalyaspor kafilesinde 6 eksik!
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Spor Toto Süper Lig'in 33 haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. 

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç, Kevin N'Koudou, Omar Colley ve Salih Uçan kadroda yer almadı.

Beşiktaş kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atagan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl."


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