Galatasaray maçı sonrası... Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Juventus, İtalya Seria A'nın 26. haftasında Como ile karşılaşacak.

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

Spalletti, Jeremie Boga'nın da tam olarak hazır olması ve ilk 11'de oynamayı çok istemesi nedeniyle Kenan Yıldız'ı Como maçında dinlendirebilir.

20 yaşındaki Kenan Yıldız, Galatasaray ile oynanan maçtaki performansı sonrası İtalyan medyasının yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

Ligde cumartesi günü Como ile karşılaşacak Juventus, daha sonra ise çarşamba günü Galatasaray'ı rövanş maçında ağırlayacak.

34 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Juventus forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.