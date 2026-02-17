Galatasaray'dan tarihi galibiyet: Sarı-kırmızılılar ilkleri yaşadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu play-off etabındaki ilk maçta Juventus'u farklı mağlup ederek tur kapısını araladı.
Sarı-kırmızılılar, Juventus ile oynayacağı rövanş öncesinde avantajı yakalarken bu maçta ilkleri yaşadı.
Galatasaray'ın 5-2'lik Juventus zaferinde galibiyet gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey attı.
GALATASARAY İLKLERE İMZA ATTI
Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farlı galibiyetine imza attı. Öte yandan Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 5 gol kaydeden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
Juventus karşısında ikinci ve dördüncü golleri kaydeden Noa Lang da sarı-kırmızılı takımda ilki yaşadı.
Lang, Galatasaray tarihinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.