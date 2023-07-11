Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:27

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:27

Eski Sırp komutan Ratko Mladic, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılandı. Srebrenitsa soykırımı başta olmak üzere 10 farklı suçtan ceza aldı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Peki, "Bosna kasabı" olarak adlandırılan Ratko Mladic kimdir, nereli, kaç yaşında? Ratko Mladic öldü mü? Ratko Mladic ne kadar ceza aldı? İşte, Ratko Mladic hakkında merak edilenler...

RATKO MLADİC KİMDİR?

Ratko Mladic, 12 Mart 1942'de Bosna Hersek köyü olan Bozanovici, Kalinovik'de doğdu. 1961'de Zemun Askeri Endüstri Okuluna girdi, ve sonra KOV Askeri Akademisine sonra da Subay Akademisine gitti, 27 Eylül 1965'te mezun oldu. Yugoslavya ordusunda işe başladı. Aynı yıl Yugoslavya Komünist Partisine katıldı, 1990 yılında parti dağılana kadar üye olarak kaldı. Bosna, Sırp Cumhuriyeti'nin 1992 yılında Ordusu olan VRS'nin kurucularından oldu. Orduya katılan sivil kişilere eğitim verdi. 12 Mayıs 1992'de Bosna Sırp Cumhuriyeti tarafından Ordunun başkomutanı olarak atandı.

6 Nisan 1991'de başlayan savaşta binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilmesinde, dini mekanların yok edilmesinde etkili bir rol oynamıştır. Tüm bunların sorumlusu olan Mladiç savaş sırasında Boşnak halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıldır tutuklama istemiyle aranmaktaydı ve 26 Mayıs 2011 gunu Sırp istihbaratı tarafından yakalandı. 31 Mayıs 2011 tarihinde de Lahey savaş suçları mahkemesine gönderildi.

Sırbistan'da olduğuna dair ciddi belgeler olmasına rağmen Hükûmet tarafından bu durum reddedilmiştir. Fakat 2009'da Mladic'in bir düğünde çekilen fotoğraflarının basına yansıması ile hükûmet zor duruma girmiştir. Bu durum akabinde Sırp Hükûmeti, BM, Amerika ve AB üyesi ülkeler, Bosna Hersek devlet yetkilileri tarafından suçlamıştır.

RATKO MLADİC NE KADAR CEZA ALDI?

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın kuzeyindeki Lazarevo'da tutuklandı. Tutuklanması, siyah üniforma ve maske giyen ve herhangi bir rütbe taşımayan iki düzine Sırp özel polis memuru tarafından gerçekleştirildi. Sırp Polisine Güvenlik Enformasyon Dairesi ve Savaş Suçları Savcılığı görevlileri eşlik etti. Memurlar, sabahın erken saatlerinde, sakinlerin çoğu hala uyurken, dört SUV araç ile köye girdi. Her biri Mladic'in akrabalarına ait olan dört evi aynı anda kuşattılar. Mladic, uyandıktan sonra yürüyüş yapmak üzere bahçeye çıkmak üzereydi ki, dört memur çitin üzerinden atlayıp eve girdi, kapıya doğru ilerledi, Mladic'i tuttu, onu yere yatırmaya zorladılar ve kimliğini söylemesini istediler. Mladic kendini doğru bir şekilde tanıttı ve taşıdığı iki tabancayı teslim etti. Daha sonra Belgrad'a götürüldü. Mladic, kuzeni Branislav Mladic'in Vuka Karadzica caddesindeki evinde tutuklandı.

Kuzeni Branislav en az iki ay önce olası bir şüpheli olarak tanımlanmış ve tutuklanmasına kadar gözetim altında tutulmuştu. Tutuklanan kişinin kimliğine ilişkin ilk şüphelerin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic bir basın toplantısında Mladic olduğunu doğruladı ve onu ICTY'ye iade etme sürecinin başladığını duyurdu. Mladic saklanırken "Milorad Komadic" takma adını kullanıyordu. Mladic sakal veya herhangi bir kılık değiştirmiyordu. Görünüşünden "önemli ölçüde yaşlandığını" gösterdiği ve bir dizi felç nedeniyle kollarından birinin felç olduğu bildirildi.

Tutuklanmasının ardından Mladic, Lahey'e iade edilmeye uygun olup olmadığına ilişkin bir duruşma için Belgrad Yüksek Mahkemesi huzuruna çıktı. Yargıç Milan Dilparic sağlık durumunun kötü olması nedeniyle sorgulamayı askıya aldı. Mladic'in avukatı Miloš Šaljic, kötü sağlığının düzgün iletişim kurmasını engellediğini söyledi. İddiaya göre kişisel verilerini doğrulayamadı, ancak birkaç kez savcılarla, özellikle Savaş Suçları Savcısı Yardımcısı Bruno Vekaric ile konuşmaya çalıştı.

Ancak mahkeme, 27 Mayıs'ta iade edilmeye uygun olduğuna karar verdi. Sırbistan Sağlık Bakanlığı'na göre, hapishane doktorlarından oluşan bir ekip, yapılan kontroller sonrasında sağlığının stabil olduğunu bildirdi. Mladic ayrıca eski bir arkadaşı olan Sağlık Bakanı Zoran Stankovic tarafından hapishanede ziyaret edildi. Mladic, 31 Mayıs 2011'de Lahey'e iade edildi ve davası 16 Mayıs 2012'de Lahey'de resmen başladı. Mladic ayrıca 23 Aralık 2013 tarihinde gözaltında tutulduğu sırada geçirdiği kalp krizi geçirmek üzereydi.

Mladic, AB temsilcisi Catherine Ashton'ın Belgrad'ı ziyaret ettiği gün tutuklandı. Tutuklanması, Sırbistan'ın Mladic'e sığınak olduğundan endişe duyan AB ile ilişkileri iyileştirdi. Temmuz 2015'te medya, duruşmada "tanık olması için Lahey'e gelmesi için bir Norveçli subay bulmaya çalıştığını" söyledi.

İlk temyiz duruşması 25 ve 26 Ağustos 2020'de yapıldı. 3 Eylül 2020'de, MITC'nin Temyiz Dairesi'ni temsil eden beş yargıçlı heyet, Mladic'in ileride Lahey gözaltı merkezinin dışında hastaneye yatırılma talebini 4-1 oyla reddetti. 8 Haziran 2021'de Mladic'in son temyiz başvurusu reddedildi ve ömür boyu hapis cezası onaylandı.

RATKO MLADİC ÖZEL HAYATI

Mladic, Bosiljka "Bosa" ile evlendi ondan iki çocuğu oldu; oğlu Darko ve kızı Ana. Ana, 24 Mart 1994'te 23 yaşındayken intihar ederek öldü. Darko'nun bir oğlu ve bir kızı oldu; 2001'de Anastasija ve 2006'da Stefan doğdu. Mladic böylece büyükbaba oldu.