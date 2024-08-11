Farioli'nin Ajax'ı sahasında Robin van Persie'nin ekibini mağlup etti!

Hollanda Eredivisie1. hafta maçında Frencesco Farioli'nin takımı Ajax, sahasında Robin van Persie'nin ekibi Heerenveen'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 20:09
Farioli'nin Ajax'ı sahasında Robin van Persie'nin ekibini mağlup etti!
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Hollanda Eredivisie1. hafta maçında Frencesco Farioli'nin takımı Ajax, sahasında Robin van Persie'nin ekibi Heerenveen ile karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Kristian Hlynsson kaydetti.

Bir dönem süper Lig'de de görev yapan Frencesco Farioli, Ajax'ın başında çıktığı ilk lig maçına galibiyetle başlamış oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, NAC Breda'yı ağırlayacak. Heerenveen ise Utrecth ile karşı karşıya gelecek.


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