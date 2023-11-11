Francesco Farioli'nin takımı Nice deplasmanda takıldı!
Francesco Farioli yönetimindeki Nice, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Montpellier ile 0-0 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 12. hafta karşılaşmasında Montpellier ile Nice karşı karşıya geldi.
Mosson-Mondial Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.
NİCE'İN SERİSİ DEVAM ETTİ
Bu sonuçla birlikte Francesco Farioli yönetimindeki Nice'in lig başından bu yana devam eden 12 haftalık yenilmezlik sürerken, 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Nice puanını 26'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Montpellier'in de puanı 12 oldu.
Önümüzdeki maç haftasında Montpellier, sahasında Brest'i ağırlayacak. Nice, evinde Toulouse'u konuk edecek.
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