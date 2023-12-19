Meclis’te ‘Süryanice’ gerginliği: Sırrı Süreyya Önder’den sert çıkış!
TBMM'nin tek Süryani milletvekili George Aslan, Genel Kurul'da Süryanice Noel kutladı. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın söz konusu duruma tepki göstermesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sert bir çıkış yaptı.
DEM Milletvekili George Aslan'ın '600 Müslüman milletvekili içerisinde tek Hristiyan milletvekiliyim' diyerek başladığı konuşmada Sırrı Süreyya Önder ile arasında geçen bir diyalog günem olmuştu.
DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM kürsüsünde söz alarak Türkiye'de yaşayan Rum, Ermeni ve Asuri Süryaniler başta olmak üzere Hristiyanların Noel Bayramı'nı, milletvekillerinin de yeni yılını kutladı.
Aslan'ın, Noel kutlamasıyla ilgili sözlerini Süryanice tekrar etmesine bazı İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterdi.
Aslan'ın, Süryanice konuşmasına tepki gösteren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Başkan ne oluyor? Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'nin resmi dili Türkçe, burada Türkçe konuşmak zorundasınız. Biz nereden bilelim Noel kutlaması mı yapıyor, başka bir şey mi söylüyor? Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.
Aslan ise "Bakın, biz başka bir gezegenden buraya gelmedik, biz buranın yerleşik halklarıyız" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kendisinin de vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için taziye dilediğini anımsatarak, "Ben burada rahmetli için istirca yaptım, biriniz 'Bunun Türkçesi ne?' dediniz mi? Burada Bakara'dan ayet okunuyor, biriniz 'Türkçesi ne?' dediniz mi? O da kendi diliyle halkını selamlamış, tahammül biraz ya!" dedi.
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