Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson: 'Türkiye bizden çok çok daha iyi oynadı'

05 Haziran 2022 Pazar, 09:47

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maçın ardından konuştu.

Takım olarak bir süre iyi savunma yaptıklarını belirten Ericson, Türkiye'nin kendilerinden çok daha iyi bir futbol ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bizden çok çok daha bir futbol ortaya koydu. Özellikle hücum tarafında çok küçük şanslar yaratabildik. 30-35 dakika iyi savunma yapabildik belki ama biraz açılınca hemen golü yedik. Bizden çok daha iyi oynadılar ve kazandılar."

"TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ericson, "Bu galibiyet için Türkiye'yi tebrik ediyorum. Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık" dedi.

Maçın ilk 30-35 dakikası iyi savunma yaptıklarına dikkati çeken Ericson, şunları söyledi:

"Bizden daha iyi bir takım vardı. İlk 30-35 dakika iyi savunma yaptık. İkinci yarının başında gol yiyince maç bizim için daha zor hale geldi. Bizim için kabul edilebilir bir maç olmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve üçüncü bölgedeki kombinasyonları bizi zorladı ve böyle bir skor ortaya çıktı."