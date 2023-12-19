Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı: RTÜK'ten spor programları için 'ilke' kararı!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:05

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:39

RTÜK, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması ile başlayan olaylara ilişkin olağanüstü toplantı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı başvuruyu değerlendiren kurul üyeleri, taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara müsaade edilmemesi yönünde ilke kararı aldı.

"LİSANS İPTALİ UYGULANABİLİR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, alınan ilke kararına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, bazı spor programlarında federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, futbolcular ile hakemlere yönelik, taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarının ötesinde, argo ve kaba ifadelere yer verildiğinin, reyting kaygısıyla kişilerin özel hayatlarıyla ilgili çeşitli ithamlarda bulunulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İnsanlık değerleriyle, yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmayan sınırları aşan kalitesiz programlara yasalar çerçevesinde sınır koymanın kaçınılmaz olduğunu belirten Şahin, "Haddini aşan yayınlar en fazla güzide spor camiasına zarar vermektedir. Futbol izleyicisi bu tarz programları hak etmemektedir. Sezon başından itibaren gerek TFF tarafından gerekse Üst Kurulumuz tarafından, spor yayınları konusunda samimi ve yapıcı uyarılarda bulunulmuştur. Bu ikazların dikkate alınmadığının görülmesi üzerine 6112 sayılı Kanun'da yer alan lisans iptali dahil her türlü müeyyidenin uygulanabileceği spor yayınlarına yönelik bağlayıcı nitelikte ilke kararı alınması gerekliliği zorunlu olmuştur" ifadelerini kullandı.