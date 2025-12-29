Futbolda 'şike' soruşturması: 14 futbolcu için tutuklama talebi!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklama talep edilen 14 futbolcu hakkındaki sevk yazısında, oynadıkları futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapan şüphelilerin müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın tutuklama talep ettiği 21 şüpheliden 14 hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı.

Buna göre yazıda, şüpheli İ.Y hakkında yapılan değerlendirmede, yasal bir bahis sitesine üyeliği bulunan Y'nin 12 Temmuz 2020-24 Mart 2024 tarihlerinde İstanbulspor AŞ, Eyüpspor ve 24 Erzincanspor kulüplerinde oyuncu olduğu zamanlarda toplam 88 adet kendi oynadığı müsabakaya kuponu olduğu kaydedildi.

Şüpheli E.C.T'nin de yasal bir bahis sitesine üyeliği bulunduğu, 21 Nisan 2021'de Arhavispor Futbol Kulübünde oyuncu olduğu, müsabakaya ilk 11 kadrosunda başladığı aktarılan yazıda, T.'nin "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yapıp 100 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazandığı belirtildi.

Yazıda, yasal bir bahis sitesine üye olan şüpheli F.D'nin 8 Nisan 2021'de 1877 Alemdağspor Kulübü'nde oyuncu olduğu, müsabakasına ilk 11'de başladığı ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı ve kupona 200 lira yatırdığı aktarılarak, kendi müsabakasına oynadığı bahsi kazandığını ancak bahis oynanan kuponu kaybettiğini söylediği kaydedildi. Yazıda, D.'nin, kendi müsabakası haricinde farklı müsabakalar veya spor dallarına ilişkin bahisler de oynadığı kuponlar bulunduğu anlatıldı.

Şüpheli M.Ç'nin hakkında yapılan değerlendirmelerde ise 30 Haziran 2020'de kupon oynayan şüphelinin, bu tarihlerde Menemen Futbol Kulübü oyuncusu olduğu, 83. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım ilk yarıyı ve maç sonucunu kazanır" şeklinde kupon yaptığı belirtilen yazıda, 23 Ocak 2023 kupon tarihinde Denizlispor Futbol Kulübü oyuncusu olduğu müsabakada ilk 11'de kadroda yer alan M.Ç'nin rakip takım en az 2 farkla kazanır şeklinde kupon yaptığı vurgulandı.

Yazıda, M.Ç.'nin 30 Haziran 2020 tarihli kupona 100 lira yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği, 23 Ocak 2023'te oynadığı kupona 1500 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazandığı, ancak bahis oynanan kuponu kaybettiği aktarıldı.

Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde internet geçmişinde yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığının da tespit edildiği belirtildi.

RAKİP TAKIM LEHİNE KUPON YAPTI

Yazıda şüpheli G.P'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerine göre, rakip takım lehine 4 kupon yaptığı anlatılarak 10 Eylül ve 8 Ekim 2023'te Anagold 24 Erzincanspor oyuncusu olan P.'nin müsabakaya yedek başladığı, farklı dakikalarda oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde toplam 4 farklı kupon yaptığı kaydedildi.

P.'nin bahse konu kuponlara 200 lira, 100 lira, 90 lira ve 50 lira olmak üzere toplamda 440 lira yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği belirtildi.

Yazıda, şüpheli B.B.D'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerinde, rakip takım lehine 2 kupon yaptığının anlaşıldığı aktarılarak, 9 Mayıs 2021'de kupon yaptığında Beykoz Anadolu oyuncusu olduğu, müsabakaya yedek başladığı, 74. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde 2 farklı kupon yaptığı kaydedildi.

D.'nin 9 Mayıs 2021'deki kuponlara 30 ve 60 lira olmak üzere 90 lira yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahisleri kazandığı, ancak bahis oynanan kuponları kaybettiği ifade edildi.

Yazıda şüpheli D.Ç'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerine göre, 14 Ekim 2020'de Tekirdağspor Kulübünün oyuncusu olduğu, müsabakaya yedek başladığı 57. dakikada oyuna girdiği ve maçın iki farklı sonucunu da kapsayan bahis türü olan "çifte şans olarak beraberlik" veya "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı ifade edildi.

Ç'nin bu kupona 50 lira yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi ve bahis oynanan kupondan 591 lira kazandığı belirtilen yazıda, Ç'nin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, iki yasa dışı bahis sitesinde yapılmış kupon resimleri olduğu, yine farklı isimli yabancı bahis sitelerine ait parola ve giriş bilgileri tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Yazıda, şüpheli E.N'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerine göre, 13 Kasım 2022 kupon tarihinde Serikspor Futbol Kulübünde oynadığı, müsabakaya yedek başladığı, 72. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı, kupona 30 lira yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi kazandığı ancak kuponu kaybettiği belirtildi.

Şüpheli H.B'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerine göre, 27 Kasım 2021'de Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor Kulübünde oyuncu olduğu, müsabakaya yedek başladığı 46. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım iki farkla kazanır" şeklinde kupon yaptığı aktarılan yazıda, söz konusu kupona 3 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise iki yasa dışı bahis sitelerine erişim yaptığına dair web geçmişi bulunduğu vurgulandı.

Yazıda, şüpheli H.A.T'IN yasal bir bahis sitesindeki verilerinde 8 Nisan 2021'de kupon yaptığı anlatılara, Karaman Futbol Kulübü'nde oyuncu olan şüphelinin müsabakaya yedek başladığı, 82. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı, kupona 100 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği aktarıldı.

Şüpheli İ.T'nin hakkında yapılan değerlendirmelerde ise yasal bir bahis sitesindeki verilerine göre rakip takım lehine 3 kupon yapan şüphelinin 30 Aralık 2020'de Gümüşhane Sportif Faaliyetler AŞ oyuncusu olduğu, müsabakaya yedek başladığı, 88. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı kaydedildi.

Yazıda, şüpheli T.'nin 30 Aralık 2020'deki kupona 400 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği, 7 Nisan 2021'deki kupona 250 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği ifade edilerek, 13 Şubat 2022'deki kupona 250 lira yatıran şüphelinin kendi müsabakasına ilişkin oynadığı maçı kazandığı ancak kuponu kaybettiği belirtildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE AİT KUPONLAR BULUNDU

Şüpheli T.'nin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, yasal bahis siteleri ile üç yasa dışı bahis sitesinde yapılan kupon resimleri olduğu bilgisi de yer aldı.

Yazıda, şüpheli M.A'nın yasal verilerine göre, 22 Eylül 2024'te yaptığı kupon tarihinde Silivrispor'da oynadığı, müsabakaya yedek başladığı 62. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı belirtildi.

A'nın bu kupona 30 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği ifade edilen yazıda, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, dört yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişi, iki yasa dışı bahis sitelerine ait kupon resimleri olduğu aktarıldı.

Yazıda, İ.K.'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerinde, 30 Ocak 2022'de yaptığı kupon tarihinde Edirnespor'da oynadığı, müsabakaya yedek başladığı, 84. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı, kupona 50 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazandığı ancak bahis oynanan kuponu kaybettiği anlatıldı.

Şüpheli T.K'nin yasal bir bahis sitesindeki verilerine göre, rakip takım lehine 3 adet kupon yaptığı, 14 Eylül 2022'deki kupon tarihinde Sivas Dört Eylül Futbol AŞ oyuncusu olduğu, müsabakaya ilk 11'lik kadroda başladığı ve rakip takım kazanır şeklinde kupon yaptığı ifade edilen yazıda, 7 Nisan 2021'deki kupon tarihinde Serik Spor Futbol AŞ oyuncusu olduğu, müsabakaya yedek başladığı 73. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şeklinde kupon yaptığı aktarıldı.

Yazıda, şüpheli K.'nin 13 Şubat 2022'deki kupon tarihinde Tarsus İdman Yurdu oyuncusu olduğu, müsabakaya yedek başladığı, 57. dakikada oyuna girdiği ve "rakip takım kazanır" şekilde kupon yaptığı, 14 Eylül 2022'deki kupona 300 lira yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği vurgulandı.

Yazıda, şüphelilerin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapıp, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işledikleri belirtildi.

Yazıda, E.N hakkında "şike", diğer 13 şüpheli hakkında ise "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanma talep edildi.