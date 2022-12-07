Faslı futbolcu Bono: 'Ben elimden geleni yaptım'
Fas kalecisi Bono, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştıkları İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bono, "Takım 120 dakika boyunca inanılmaz bir iş çıkardı. Topa sahip olmayı seven bir takıma karşı konsantre ve hatasız şekilde oynadık" dedi.
İspanya karşısında kurtardığı iki penaltıyla maçın kahramanı olan Fas kalecisi Bono, açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki file bekçisi penaltı kurtarmanın hem şans hem de sezgi gerektirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Takım 120 dakika boyunca inanılmaz bir iş çıkardı. Topa sahip olmayı seven bir takıma karşı konsantre ve hatasız şekilde oynadık. Böyle bir takıma karşı oynamak gerçekten çok zordu. Penaltılara gelirsek, penaltı kurtarmanın bir kısmı sezgiler bir kısmı da şanstır. Ben elimden geleni yaptım. Bir sonraki maçta da aynısını yapabilmek için çalışmaya devam edeceğiz"
Fas, 10 Aralık Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşacak.
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