Fas 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi: İspanya'yı penaltılarla geçtiler

06 Aralık 2022 Salı, 20:55

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İspanya ile Fas karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Fas, rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmada 120 dakika forma giydi.

İSPANYA'DA GAVİ TARİHE GEÇTİ

İspanya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gavi, Dünya Kupası'nda bir eleme maçına ilk 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti.

Fas, çeyrek finalde Portekiz - İsviçre karşılaşmasının kazananı ile karşılaşacak.