2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı öncesi arbede yaşandı

Fas ile İspanya'nın karşılaştığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi öncesi biletsiz taraftarlar stada girmeye çalıştı.

AA
06 Aralık 2022 Salı, 21:38
2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı öncesi arbede yaşandı
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Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya arasında oynanan son 16 turu karşılaşması öncesinde Faslı taraftarlarla, güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Education City Stadı'ndaki maç öncesinde biletsiz Faslı taraftarlar, stada girmek için bariyerlerden bazılarını devirerek stada doğru ilerlemeye çalıştı.

Katar polisi ile birlikte Dünya Kupası'nda görevli Türk polisi devreye girdi. Atlı polislerin de destek vermesiyle olayı kısa sürede kontrol altına alan güvenlik güçleri, yeni bariyerlerle taraftarların etrafını sararak olayların büyümesini engelledi.

Olaylar sonrasında bazı taraftarlar, gözaltına alındı.


2022 Dünya Kupası Fas İspanya

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