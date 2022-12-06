2022 FIFA Dünya Kupası Fas - İspanya maçı öncesi arbede yaşandı
Fas ile İspanya'nın karşılaştığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi öncesi biletsiz taraftarlar stada girmeye çalıştı.
Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya arasında oynanan son 16 turu karşılaşması öncesinde Faslı taraftarlarla, güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Education City Stadı'ndaki maç öncesinde biletsiz Faslı taraftarlar, stada girmek için bariyerlerden bazılarını devirerek stada doğru ilerlemeye çalıştı.
Katar polisi ile birlikte Dünya Kupası'nda görevli Türk polisi devreye girdi. Atlı polislerin de destek vermesiyle olayı kısa sürede kontrol altına alan güvenlik güçleri, yeni bariyerlerle taraftarların etrafını sararak olayların büyümesini engelledi.
Olaylar sonrasında bazı taraftarlar, gözaltına alındı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması