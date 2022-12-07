Faslı futbolcu Romain Saiss: 'Sınırları zorlamak istiyoruz'

07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:52

Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, İspanya zaferini değerlendirdi.

Deneyimli savunmacı maç sonu açıklamasına "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin birşeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakarlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız"

Fas, 10 Aralık Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşacak.