Faslı futbolcu Romain Saiss: 'Sınırları zorlamak istiyoruz'

Fas Milli Futbol Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, İspanya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Saiss, "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:52
Faslı futbolcu Romain Saiss: 'Sınırları zorlamak istiyoruz'
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Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, İspanya zaferini değerlendirdi.

Deneyimli savunmacı maç sonu açıklamasına "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin birşeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakarlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız"

Fas, 10 Aralık Cumartesi günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşacak.


2022 Dünya Kupası Fas Romain Saiss

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