Fas'tan Hakim Ziyech iddialarına cevap!
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olan Hakim Ziyech'in milli takımı bıraktığı iddia edilmişti. Fas basını iddialara cevap verdi.
Devre arasında Galatasaray'a veda eden Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kariyerini Katar'da sürdüren 31 yaşındaki Hakim Ziyech için geçtiğimiz günlerde milli takım iddiası ortaya atılmıştı.
Haberde Ziyech'in Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui ile görüştüğü ve milli takımı bıraktığı öne sürülmüştü.
FAS BASININDAN YALANLAMA GELDİ
Haberlerin yayılmasının ardından Fas basınından yalanlama geldi.
Al-Mountakhab, Ziyech'in milli takımı bıraktığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.
Fas Milli Takımı, 22 Mart'ta Nijer ile 26 Mart'ta ise Tanzanya ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Hakim Ziyech #Fas #milli takım
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