Hakim Ziyech'ten yeni takımında mutheşem gol

Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:20

Güncelleme: 09.03.2025 - 00:20

Katar Ligi'nin 18. haftasında Al Duhail, Al Ahli Doha'yı konuk etti.

Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.

Al Duhail'in gollerini 26. dakikada Lucas Verissimo, 74. dakikada Michael Olunga, 82. dakikada Hakim Ziyech ve 90+2. dakikada Benjamin Bourigeaud kaydetti.

Al Ahli Doha'nın golleri ise 38 ve 42. dakikalarda Julian Draxler'den geldi.

HAKIM ZIYECH'TEN MUHTEŞEM GOL

Galatasaray'dan Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in yeni takımındaki golü parmak ısırttı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Al Duhail'in kazandığı frikikte topun başına Hakim Ziyech geçti. Ziyech, kalecinin sağına doğru yerden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

5 MAÇA ÇIKTI

Hakim Ziyech, Al Duhail forması ile 5 maça çıktı ve ilk golünü Al Ahli Doha'ya karşı kaydetti.

Bu sonucun ardından Al Duhail ligdeki puanını 41 yaptı ve liderliğe yükseldi. Al Ahli Doha ise 29 puanda kaldı.