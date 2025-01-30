Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:06

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:06

Galatasaray, 31 yaşındaki Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'da tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.

31 yaşındaki Faslı yıldızın Galatasaray'dan sonraki adresi belli oldu.

Katar ekibi Al-Duhail, Hakim Ziyech'i renklerine bağladığını açıkladı.



