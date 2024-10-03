Fas'tan Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kararı!

Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaray'dan Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri çağrıldı.

Fas'tan Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 18:24

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 12 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlar öncesi Fas'ın aday kadrosu da açıklandı.

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'de top koşturan Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri aday kadroda yer aldı.

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:



Etiketler: #Youssef En Nesyri #Sofyan Amrabat #Hakim Ziyech

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