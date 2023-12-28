Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı!
Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takıma davet edildi.
Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.
13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Faslı oyuncu, yaklaşık 1 ay Galatasaray formasından uzak kalacak.
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