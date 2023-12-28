Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı!

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:56
Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı!
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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takıma davet edildi.

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Faslı oyuncu, yaklaşık 1 ay Galatasaray formasından uzak kalacak.


Hakim Ziyech Fas galatasaray Afrika Uluslar Kupası

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