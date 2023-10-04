İngiltere'ye götürülmemişti... Fas Milli Takımı'na çağrıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deviren Galatasaray'da, yıldız futbolcu Hakim Ziyech Fas Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'na çağrıldı.
30 yaşındaki futbolcu, Fas'ın Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
KADROYA ALINMAMIŞTI
Faslı yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United kadrosuna alınmamıştı.
Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:
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