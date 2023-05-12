Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın Vodafone Park'ta yapılacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:58
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olmasından ötürü Fatih Karagümrük iç saha maçlarını farklı bir sahada oynamak zorunda kalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasındaki mücadelenin stadını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'deki VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşmasının Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.


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