Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael, Watford ile anlaştı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, İngiltere Championship ekibi Watford ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 22:51
Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael, Watford ile anlaştı!
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael'in yeni takımı belli oldu.

İngiltere Championship ekibi Watford, teknik direktörlüğe Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı.

İngiliz temsilcisinin Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga, Fransız teknik adamın transferiyle ilgili, "Valerien'in deneyimine sahip birini Watford'da ağırlayabilmek kulübümüz için iyi bir haber. Hepimiz onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Watford, resmi twitter hesabından Valerin Ismael transferini şöyle duyurdu:

 "Valerien Ismael'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Fransız teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.


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