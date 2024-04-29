Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:32
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.

Tolunay Kafkas yönetimindeki Fatih Karagümrük, kendi sahasında Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Fatih Karagümrük ligde oynadığı son maçta İstambulspor deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Antalyaspor ise kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.


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