Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:30
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

8 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Kerem Atakan Kesgin herhangi bir skor katkısında bulunamadı.


Player Alanı
kerem atakan kesgin Fatih Karagümrük beşiktaş

İlgili Haberler

Serdar Dursun, Karagümrük'e transfer oldu

Serdar Dursun, Karagümrük'e transfer oldu
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu

Beşiktaş'ta ayrılık vakti! Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu
Fatih Karagümrük'ten Adnan Uğur'a yeni sözleşme

Fatih Karagümrük'ten Adnan Uğur'a yeni sözleşme

En Çok Okunan Haberler