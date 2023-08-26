Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
8 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Kerem Atakan Kesgin herhangi bir skor katkısında bulunamadı.
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