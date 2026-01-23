Fatih Karagümrük, Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone forması giyen 31 yaşındaki stoper Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Daha önce 2021-2024 yılları arasında üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı formayı giyen Biraschi, kariyerinde altı sezon Genoa'da görev yaptı. Deneyimli savunma oyuncusu, son iki sezondur ise Frosinone formasıyla mücadele ediyordu.

Taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Davide Biraschi'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak takımda yer alacağı bildirildi.