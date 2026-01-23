Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Karagümrük, Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı

23.01.2026 18:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fatih Karagümrük, Biraschi'yi yeniden kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Davide Biraschi'yi İtalya Serie B ekibi Frosinone'den sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Fatih Karagümrük, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone forması giyen 31 yaşındaki stoper Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Daha önce 2021-2024 yılları arasında üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı formayı giyen Biraschi, kariyerinde altı sezon Genoa'da görev yaptı. Deneyimli savunma oyuncusu, son iki sezondur ise Frosinone formasıyla mücadele ediyordu.

Taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından Davide Biraschi'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak takımda yer alacağı bildirildi.

İlgili Konular: #Fatih Karagümrük #Davide Biraschi #Frosinone

İlgili Haberler

Fatih Karagümrük'te 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te 4 futbolcuyla yollar ayrıldı Fatih Karagümrük, futbolcuları; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. kez karşı karşıya Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'te ayrılık!
Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'te ayrılık! Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ile yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi.