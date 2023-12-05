Fatih Karagümrük - Bld. Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:25
Fatih Karagümrük - Bld. Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Kupası 4. Tur heyecanı başlıyor.

Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük, sahasında Turhan Sofuoğlu'nun ekibi Belediye Derincespor ile karşı karşıya gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - BLD. DERİNCESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 13:00'te başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BLD. DERİNCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'na 4. turda dahil oldu.

Belediye Derincespor ise 3. tur maçında İnegölspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.


Fatih Karagümrük Belediye Derincespor Türkiye Kupası

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