Spor yazarları Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Fenerbahçe puanı aldı ama...'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:24

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:24

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Milli ara bitti lige döndük. Bu süreçte Fenerbahçe’nin sakatlarından iyi haber gelmedi. Doktorlar tedavilerini hızlandırsınlar. Djiku, Becao, Fred ve Serdar Aziz’den yoksun Fenerbahçe gücünden çok şey kaybetti çünkü. Karagümrük karşında ilk bölümde kopuk kopuk oynanan oyun, yerini bulmayan paslar futbolcuların birbirleriyle anlaşmazlığı, kaleye şut dahi çekilmemiş olması göze çarptı. Bunlar yaşanırken gol yemesi bizleri şaşırtmadı. Karagümrük takımı entresandır bir hücumunda golü buldu. Fenerbahçe silkinmek zorundaydı. Buna mecburdu... Soyunma odasından farklı dönüş yaptığını gördüm. Az hata, kontratağı bol oyun, kısa zamanda araya sıkıştırılan 2 gol. Seyirci faktörünün rolü büyüktü elbette. Futbolda 3 puan önemlidir. Fenerbahçe bu puanı aldı ama mücadele olarak sevenlerini pek mutlu ettiğini düşünmüyorum." (Cumhuriyet)

"15 DAKİKA YETTİ"

Uğur Meleke: "Fenerbahçe için dün sağ bekte Samuel’in yokluğu, iki kanatta İrfan-Tadic’in etkisizliğiyle kanalların kapandığı bir ilk devreydi adeta. İkinci yarının başıyla beraber ev sahibi ekip hareketlendi, İrfan-Tadic canlandı, Crespo önde görünmeye başladı. Canlı bir 15 dakika, maçın ritmini değiştirmelerine yetti zaten. Fenerbahçe'nin Trabzon, Ludogorets, Adana Demir’i yenemediği, Karagümrük’ü geçtiği son 4 maçlık süreçte problemi, tamamlanamayan atak dönüşündeki başarılarıyla takım boyunu olağanüstü kısaltan, arkadaşlarını çoğunlukla geri koşturmayan Becao-Djiku-Fred üçlüsünün yokluğuydu. İsmail Kartal, Djiku’yla Fred’in döndüğünü söyledi müsabaka öncesi. Onların dönüşü, atak sürekliliği ve oyun kalitesini de olumlu etkileyecektir muhakkak." (Hürriyet)

Ercan Güven: "Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’a gelirsek… Devreyi mağlup geçen Fenerbahçe için ne yapacağını bekledi herkes. Sihirli değnek aradı. Batshuayi ile çift santrafora mı dönecek, Cengiz’i mi oyuna sürecek… Nasıl bir reçete yazacak? İkinci yarı başında hiçbirini yapmayarak “çok önemli bir şey yaptı” İsmail Kartal! Tüm sorumluluğu oynayan takımın üzerine bıraktı, aynen devam etti. Mağlubiyeti kabul etmeyip oyunu çevirmelerini bekledi ki, aynen öyle oldu. Batshuayi ile Cengiz’i son çeyrekte dinlendirmek istediklerinin yerine aldı. Sonra da Tadic’i çıkarıp King’e deneme dakikaları verdi. Risk aldı, düşündüğü oldu. Krizi üstüne giderek aştı." (Milliyet)

"TADIC KENDİNİ HATIRLADI"

Halil Özer: "Peki ikinci yarıda ne oldu? Devrenin başında Fenerbahçe müthiş bir tempo yaptı. Türkiye Ligi’nde de bu tempoyu yapabilen en iyi takım Fenerbahçe. Üstelik bir de Tadiç kendini hatırladı. Daha doğrusu bu takım için ne kadar önemli olduğunu hatırladı. Tabii bir de İrfan Can Kahveci. Tempoyu seven bu iki oyuncu Szymanski’nin de katılmasıyla rakip kale önünde çok etkili oldu. Zaten ilk gol gelince 2.’nin de geleceği belliydi. Bu arada İsmail ve Crespo’nun baskısını unutmamak lazım. Özellikle İsmail her maç üstüne koyuyor. Sadece hücum katkısını ve oyun kuruculuğunu biraz daha geliştirmesi lazım. Bu eksikliği de orta alanda bütün takımı etkiliyor. Fred varken o konuda rahattı. O işi Fred yapıyordu. Şimdi dönünce İsmail daha da rahatlayacak." (Milliyet)

Erman Toroğlu: "Fenerbahçe'de sakatlıklar sahadaki oyunu %100 etkiledi. O sezon başındaki tempolu oyun yok sarı-lacivertlilerde. Bazı futbolcuların şahsi gayretleriyle gidiyorlar. MHK Başkanı İbanoğlu, Ali Koç'u mahkemeye verdiği an o görevden istifa etmeliydi. VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır !Çünkü maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra Fenerbahçe öne geçti. Şu gözüküyor ki, sezon sonuna kadar hakem konuşacağız. Sahada fazla futbol da yoktu zaten. Hakem olmayınca da futbol nasıl olsun! Adam kambura yatıyor, kambura yatanın lehine faul veriyor. Lafı uzatmaya gerek yok, herkese hayırlı işler." (Sabah)