Fatih Karagümrük galibiyet hasretine son verdi!

7.02.2026 16:33:00
Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez galibiyet aldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti.

Fatih Karagümrük, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki özlemine de son verdi. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez kazandı.

Antalyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi. Ligde 3 maç sonra kaybeden Antalyaspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

