Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Galatasaray'da cevap bekleyen çok soru var!'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Gabriel Sara (2) ve Victor Osimhen'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

"MOTİVASYON"

Ebru Kılıçoğlu: Karagümrük’ün maçtaki özeti “Defans arkası”. Kaptıkları ilk topla fişek gibi çıkıyor, Galatasaray defansının arkasına topu aşırtıyor; ceza sahasına rahat ulaşıp tehlike yaratıyorlar. Henüz ilk dakikada, günün yıldızlı çalışkanı Sara’nın attığı güzel gol dışında, ilk yarıda oyunun hâkimi olmayı başarıyor, aynı taktikle 27. dakikada; Barış Kalaycı ile skoru eşitliyorlar. Ancak Galatasaray’da, ikinci yarıda, Okan Hoca’dan gelen müdahale sayesinde, bu maça çıkmamış gözüken konsantrasyon, motivasyonu da elinden tutup tekrar sahaya getiriyor. 51’de Sara ve Galatasaray’ın ikinci golü, 55’te Osimhen’in Karagümrük umutlarını bitiren golü geliyor. Galatasaray, haftanın lideri olarak arkasına yaslanıp Manchester City maçını beklemeye başlıyor. (Cumhuriyet)

"GALATASARAY'DA CEVAP BEKLEYEN ÇOK SORU VAR!"

Banu Yelkovan: "Galatasaray ne yapacak?” ruh hâliyle başlayan ikinci yarıda bu soru uzun süre cevapsız kalmadı. Tekrar sahneye çıkan Sara’nın iki savunmacının arasından yükselip vurduğu kafa golü, bireysel zamanlama ve kaliteyle geldi. Sadece birkaç dakika sonra İlkay’ın ortasında arka direkte topu göğsüyle indirip sert bir voleyle ağlara gönderen Osimhen, lige döndüğünü dosta düşmana ilan etti. Galatasaray, kazanmamasının büyük sürpriz olacağı maçı kazandı. Ancak bu galibiyet, zor bir deplasmanda alınmış kritik üç puandan çok, hâlâ cevap bekleyen soruları görünür kılan bir 90 dakikanın sonunda geldi. Manchester City maçı öncesinde merkezden oyun kurma, topsuz oyundaki süreklilik ve ilk yarılardaki kırılganlık üzerine düşünmek için ise çok fazla vakit de yok. (Hürriyet)

"TEMPOSUZ KAZANÇ!"

Serkan Akcan: Sara skor yapabildiği sürece İlkay’ın önünde. Ne var ki, fizik olarak geçen sezonun gerisinde. Sara sakatlığının da etkisiyle bir dönem büyük bir düşüş yaşamış olsa da Atletico’ya karşı son dakikada maçı kazandırabilirdi. Dün ise herkesin üzerinde ölü toprağı varken Karagümrük’ü Osimhen ile birlikte saf dışı bırakan isimdi. (Fanatik)

"FİŞİ MARİO LEMİNA ÇEKTİ!"

Uğur Meleke: 45 dakika acı çeken Galatasaray’ın maçın fişini çekmesi için sonraki 10 dakika yetti. Maça 46’da dahil olan Mario Lemina 51’de başlattığı akınla, 55’te de kazandığı topla iki golün üretiminde rol oynadı. Galatasaray 55’te skoru 3-1 yaparak çekti maçın fişini. Galatasaray’da ilk 45 dakika hemen hiç kimsenin Olimpiyat Stadı’na gelmemiş gibi gözüktüğü günün en iyisi Gabriel Sara idi. Biri pres, biri ikinci santrfor koşusu sonucu iki gol kaydetti. 33’te İlkay’a, 37’de Abdülkerim’e net fırsatlar yarattı. Son aylarda önlerdeki sıralamasını kaybettiği Galatasaray orta saha rotasyonunu sarstı dünkü performansıyla. (Hürriyet)

"BÖYLE BİR OYUN ÖNGÖRÜLEMEZDİ"

Cem Dizdar: İlk dakika gol yemiş olmalarına rağmen Karagümrük takımı rakip orta sahayı elini kolunu sallayarak geçerken takımın en kudretlisi Lucas Torreira başta olmak üzere Galatasaray orta sahası öylece izliyordu durumu. Böyle gitmezdi kuşkusuz ama durum da düşündürücüydü teknik açıdan. İkinci yarıya ‘Devre kesici Torreira’ yerine bağlantı kurucu Mario Lemina girince maç da lig normallerine döndü.

1-3 sonrası topu da oyunu da soğutup maçı riske etmeden tamamladı Galatasaray. İlginç olan bu devrenin başında da öne geçmişlerdi ama kalecileri Uğurcan Çakır da iki önemli kurtarış yapmıştı! Elbette çarşamba günü Manchester’de böyle oynamayacaklar. Orada gerçek anlamda ‘Zor bir maç’a çıkacaklar. Sonuç kestirilemez ama tıpkı Atletico Madrid maçındaki gibi doğru plan doğru uygulamayla istediklerini almaya çalışacakları bir karşılaşma bekliyorum kendi adıma. (Fanatik)