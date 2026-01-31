Göztepe geriye düştüğü karşılaşmada Karagümrük'ü mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İsonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.
Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Göztepe, 20. dakikada Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson'un golleriyle 3 puana uzandı.
GÖZTEPE SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu 5 maçta 13 puan toplayan Göztepe, 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu.
Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Karagümrük, 9 puanla son sırada kaldı.
Göztepe, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.