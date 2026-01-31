Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe geriye düştüğü karşılaşmada Karagümrük'ü mağlup etti!

Göztepe geriye düştüğü karşılaşmada Karagümrük'ü mağlup etti!

31.01.2026 22:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe geriye düştüğü karşılaşmada Karagümrük'ü mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, geriye düştüğü karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İsonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-1'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Göztepe, 20. dakikada Junior Olaitan ve 45+1. dakikada Janderson'un golleriyle 3 puana uzandı.

GÖZTEPE SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve bu 5 maçta 13 puan toplayan Göztepe, 39 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Karagümrük, 9 puanla son sırada kaldı.

Göztepe, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #göztepe #Karagümrük #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Göztepe karşılaşmasına devam edememişti... İsmail Yüksek'in durumu belli oldu!
Göztepe karşılaşmasına devam edememişti... İsmail Yüksek'in durumu belli oldu! Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, dün akşam Kadıköy'de oynanan Göztepe maçının 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.
Spor yazarları Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi: 'Tedesco oyununa bir santrafor gerek!'
Spor yazarları Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi: 'Tedesco oyununa bir santrafor gerek!' Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.
Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı: 'Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli futbolcu yok'
Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı: 'Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli futbolcu yok' Eski hakemler, Süper Lig'de 1-1 sona eren Fenerbahçe-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı.