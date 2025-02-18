Fatih Karagümrük kendi evinde Şanlıurfaspor'a takıldı!
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.
Fatih Karagümrük'ün golü, 21. dakikada Serginho'dan geldi. Şanlurfaspor'un golünü ise 49. dakikada Uchenna Ogundu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 46 puanla 2. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor ise 29 puanla 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Arif Dilmeç
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 9 Salih Dursun (Dk. 81 Talha Ülvan), Tresor Doh, Johnson, Camacho (Dk. 70 Dovedan), Serginho (Dk. 81 Gray), Göktan Gürpüz (Dk. 70 Barış Kalaycı), Wesley
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muscat, Alpay Çelebi (Dk. 79 Çağrı Giritlioğlu), Fatih Eren (Dk. 46 Begic), Seyit Gazanfer, Hasan Hüseyin Acar, Hakan Erçelik (Dk. 46 Ogundu), Nafican Yardımcı, Bentley, Kappel (Dk. 46 Ahmet Yazar), Wriedt (Dk. 71 Sambou)
Goller: Dk. 21 Serginho (Fatih Karagümrük), Dk. 49 Ogundu (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Atakan Çankaya, Dk. 80 Tresor Doh, Dk. 85 Dovedan, Dk. 90+4 Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Ahmet Yazar, Dk. 90+5 Nafican Yardımcı (Şanlıurfaspor)
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