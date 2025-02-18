Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası: 'Yüzde 90...'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:47

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:47

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni transferleri Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina'nın asist yaptığı maçta, Victor Osimhen'in golleriyle rakibini 2-1 yendi. Maçın ardından Rıdvan Dilmen, HT Spor'a maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

Rıdvan Dilmen: "Bütün Fenerbahçelilerin muhtemel kayıp olarak gördü. Dün kazanmış, Galatasaray'da düşüş var, maç da puan kaybı gibi gidiyordu. Öne geçti ama 7 dakika sonra 1-1'e yakalandı."

"GALATASARAY ŞU HESABI YAPIYOR"

Rıdvan Dilmen: "Oyunun sonunda da yüzde 99 dediğimiz pozisyonda Muslera'nın büyük tecrübesi devreye girdi. Savunmada derinlik hatası oldu, Rizeli oyuncu da çok iyi indirdi. Çizgide kalsa kurtarma şansı yok. Tecrübesiyle golü kurtardı."

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray şu hesabı yapıyor, herkesin 13 maçı var ama Galatasaray'ın iki maçı var. Rize ve Fenerbahçe."

"KAZANIRSA %90 ŞAMPİYON"

Rıdvan Dilmen: "İki maçı kazanırsa büyük ihtimalle şampiyon olur diye düşünüyordum. Bugün, Rizespor maçında coşkusuz bir Galatasaray gördüm ancak Galatasaray kazanırsa yüzde 90 şampiyon olur."

Rıdvan Dilmen: "Biz bugün puan farkını 3 veya 4 olarak konuşabilirdik. Puan farkı böyle olsaydı Fenerbahçe'nin Rams Park'ta oynayacağı oyunda 1-2 oyuncu farklı olacaktı.

"FENERBAHÇE, DZEKO-EN-NESYRI ÇIKAR"

Rıdvan Dilmen: "Bence Fenerbahçe sahaya ileri uçta Dzeko ve En-Nesyri ile çıkacak. Bence yüzde bir milyon ikisiyle oynayacak Mourinho. Eğer puan farkı 3 veya 4 olsaydı arkalarında Talisca olurdu. Puan farkı 6 olunca acaba Talisca'yı oynatır mı? 86. dakikada gelen Osimhen'in golü Fenerbahçe'nin derbiye çıkacağı kadrodaki ofansif oyuncuları değiştirecektir. Ben Mourinho olup oyunculara "Beyler önce kontrollü oynayalım. 1 puan iyidir. Kazanırsak ne ala!" desem oyuncular bana 'Sen ne anlatıyorsun hoca?' der."

Rıdvan Dilmen: "Okan Buruk 'Beyler 4 forvetle oynuyoruz bugün. Saldırın puan farkı 9 olsun' dese de oyuncularda 1 puanı koruyayım iç güdüsü başlayabilir. Galatasaray'da daha kontrollü bir 11 göreceğiz. Fenerbahçe'de ofansif bir ilk 11 göreceğiz. Hiç kuşkum yok."

"GALATASARAY'DAN BÖYLE BİR 11 BEKLEMEM"

Rıdvan Dilmen: "Ben Galatasaray'ın orta sahada bugün 60. dakikada yer alan futbolcularla çıkacağını düşünüyorum. Sara, Torreira, Mertens, Ahmed Kutucu ve Osimhen'in olduğu bir ilk 11 beklemem Galatasaray'dan. Tutucu bir Galatasaray da beklemem. Osimhen'in golü iki taraf açısından da planları değiştirir."